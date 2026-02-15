AFAD, Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Samsun’un Vezirköprü ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin büyüklüğü 4 olarak kayıtlara geçti.

Depremin yerin 7 kilometre gibi sığ bir derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının yüzeyde daha net hissedilmesine neden oldu.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI HATTINDA

Vezirköprü, Türkiye'nin en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'na (KAF) oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Bölge, geçmişte de yıkıcı sarsıntılarla karşı karşıya kalmıştı.

1943 LADİK DEPREMİ

Samsun tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri olan 7.2 büyüklüğündeki Ladik depremi, Vezirköprü ve çevresinde ağır hasara yol açmıştı.

