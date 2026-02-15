Yandex Türkiye tarafından geliştirilen Yandex AI, üretken yapay zekâ ile arama deneyimini tek ekranda buluşturarak içerik üretiminden seyahat planlamaya kadar pek çok işlemi hızlı ve kişiselleştirilmiş şekilde kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Ömer Temür - Yandex Türkiye, ülkemizdeki kullanıcılara özel olarak geliştirdiği “Yandex AI” süper uygulamasını kullanıma sundu. Kullanıcılara hem üretken yapay zekânın analiz kabiliyetini hem de internet arama sonuçlarını tek bir ekran üzerinden sunan uygulama; içerik üretimi, seyahat planlama, rezervasyon, fotoğraf animasyonu gibi birçok karmaşık görevi de kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar; piyasa verilerini takip edebiliyor, yemek tarifleri bulabiliyor, fotoğraflarını canlandırabiliyor ya da istedikleri herhangi bir konuda kişiselleştirilmiş öğrenme programları oluşturabiliyor. Üstelik tüm bunlar tek bir ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. Uygulama; App Store, Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

Uygulamanın Türk ekip tarafından tasarlandığını söyleyen Yandex Arama Uluslararası CEO’su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy “Yandex Türkiye olarak, geçen yıl Yandex Arama bünyesindeki Yazeka ile Türkiye’yi yapay zekâ destekli aramayla tanıştırdık ve bu alanda yüzde 75’lik bir büyüme kaydettik. Bu büyüme, Türkiye’deki kullanıcıların internetle yapay zekâ aracılığıyla etkileşime geçmenin hem hız hem de verimlilik sunan yeni yollarına istekli olduğunu gösteriyor. Yandex AI ile sor, ara, keşfet; hepsi tek bir uygulamada” dedi.



