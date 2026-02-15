Yoğun yağış alan Ege ve Akdeniz bölgesi günlerdir sular altında. Evlerin, iş yerlerinin yanı sıra binlerce hektar tarım arazisi zarar gördü.

Akdeniz ve Ege’de etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Hatay, Adana ve Mersin’de birçok ilçede sel sebebiyle, nehirler ve göller taştı, tarım arazileri ve seralar sular altında kaldı. Yerleşim alanlarında göçükler ve su baskınları sebebiyle birçok vatandaş evlerinden tahliye edildi. Barajlarda kontrollü su salınımı yapılırken, çok sayıda il ve ilçe yolu heyelan sebebiyle trafi ğe kapatıldı.

ALANYA SULAR ALTINDA

Antalya’nın Alanya ilçesinde şiddetli sağanak sonrası tam doluluğa yaklaşan Dim Barajı’nda kontrollü salım işlemi yapıldı. Sağanak sebebiyle Dim ile Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado, muz ve portakal bahçeleri ile bazı evlerin giriş katları ve yollar su altında kaldı. Su baskını yaşanan bölgede AFAD ekipleri, evlerinden çıkamayanları ve evcil hayvanları botlarla tahliye etti.

Alanya’da tam doluluğa ulaştığı için kontrollü salım yapılan Dim Barajı’nın çevresindeki evleri su bastı. Ardından 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı. 314 kişi tahliye edildi, 48 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

GÖL KARAYLA BİRLEŞTİ

Aşırı yağışlar Ege’de de taşkınlara sebep oldu. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bazı vatandaşlar, su altında kalan cadde ve sokaklarda kanolarla gezdi. Özellikle Karabatak ve Delta mevkisinde yükselen sular sebebiyle Cengiz Topel, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda ev ve iş yerlerini su bastı. Göl kenarındaki birçok işletme ve oyun parklarının da sular altında kaldığı görüldü. Logarlardan taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı. Evlerini su basan vatandaşların kendi imkânlarıyla suları tahliye ettikleri görüldü.

Muğla ile Antalya’da tarım alanları ve seralarda büyük zarar oluştu. Bu durumun pazar fiyatlarına yansıması beklenirken bölgelerde hasar tespit çalışmaları başladı.

METREKAREYE 119 KİLOGRAM

Adana’nın Kozan ilçesinde Anavarza Antik Kenti çevresinde bulunan tarım arazileri ve evlerin avluları sel sularının altında kaldı. Bölgede su tahliye çalışmaları sürerken afetin boyutu havadan görüntülendi. İki gün boyunca etkili olan sağanak yağışların ardından Sumbas Çayı’nın taşmasıyla sel meydana geldi. Kozan ilçesinde metrekareye 119 kilogram yağış düşerken Dilekkaya Mahallesi’nde evleri, avluları sel suyu bastı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Yağışlar 7 ilde etkili oldu: Suya gömüldük

HATAY’DA EV VE ARAZİLERİ SU BASTI

Hatay’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evler ve tarım arazilerini su bastı. Merkez Antakya ilçesinde bir haftadır ara ara etkisini artırarak devam eden sağanak, bazı mahallelerde evlere ve tarım arazilerine zarar verdi. Aşağıoba, Paşaköy ve Zülüfl ühan mahallelerindeki ekili araziler ile çok sayıda ev ve ahırda su baskınları meydana geldi. Yağışla birlikte caddeler ve sokaklar göle döndü. Yollarda mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldılar.

İzmir Menemen’de yağışlar sebebiyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. 7 araç toprak altında kaldı. Çevredeki dört binada da hasar meydana geldi. Binalardan 151 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

TARSUS’TA 8 BİN DÖNÜM SULAR ALTINDA

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki gündür aralıksız etkili olan sağanak yağış, özellikle alçak kesimlerdeki tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı. Dere ve kanalların taşmasıyla birlikte çok sayıda sera ile meyve bahçesi sular altında kalırken, ilçe genelinde yaklaşık 8 bin dönüm ekili alanın zarar gördüğü bildirildi. Yağışların Egemen, Akarsu, Kelahmet ve Halitağa mahallelerindeki seralarda ağır hasara yol açtığı görüldü. Bölgede çalışan tarım işçilerinin kurduğu 40 çadırın da su baskınından etkilendiği öğrenildi.

AYDIN’DA DERELER TAŞTI YOLLAR KAPANDI

Aydın genelinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 18 yerde toprak kayması, 4 yerde sel baskını ve 1 mahsur kalma olayı meydana geldi. Riskli bölgelerde ekipler sevk edilirken, 9 hane tedbir amaçlı tahliye edildi. Söke, Bozdoğan, Köşk, Efeler, Nazilli, İncirliova ve Germencik ilçelerinde taşan dereler ve kapanan yollar sebebiyle ekipler aralıksız mücadele etti.

