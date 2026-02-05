Avrupa’da yok gibiyiz

Önce Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçında İngiliz rakibi Manchester City’ye 2-0 yenildi. Hemen ardından ertesi gün Fenerbahçe de Rumen rakibi FCSB ile yani eski adıyla Steaua Bükreş’le -ki bu takımın eski hâlinden eser yoktu- 1-1 berabere kaldı. Demek ki, bizim en ciddi ve en kuvvetli gibi görünen temsilcilerimiz bu Avrupa kupalarında eskisi gibi esemiyorlar. E, bir tanesi UEFA Kupası şampiyonu olmuştu, öbürü de yanlış hatırlamıyorsam Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar çıkmıştı...

Ne goldü ama!

Fenerbahçe’nin deplasmanda Kocaelispor ile oynadığı maçın ilk golü sanıyorum en azından bu sezonun en müthiş golü olacaktır. Yani Asensio’nun 27 metreden yolladığı, direğe çarpıp ağları boylayan mermisi! Fenerbahçe’nin futbolu mu, o biraz tartışılacak düzeydeydi.

Tedesco’nun marifeti

Kocaeli ile deplasmanda oynuyorsun, şu yaptığın değişikliklere bak! O müthiş golün sahibi Asensio çıkıyor, Yiğit Efe giriyor, Alvarez dışarı, geç kalınmış iş İsmail içeri! Musaba, En-Nesyri ve Talisca kenara… Zaten on birde Talisca’nın ne yapacağını hep merak ettim ta ki 72’de çıkıncaya kadar!

Semih Baba nerede?

Fenerbahçe’nin kayıkhanede topladığı sporcu ekibi marifeti, dikkatimi çekti. Ama kayıkhanede yapılmış öyle bir toplantının büyük bir eksiği vardı; rahmetli Dr. Semih Bayülken. Yani “Şambaba!” Kayıkhanenin oluşumundaki katkıları ve de Fenerbahçe’ye yaptıklarından dolayı Semih Bayülken bu toplantıda mutlaka anılmalıydı.

Keklik böyle avlanır...

Lider G.Saray, son maçında benim görüşüme göre resmen bir keklik avladı. Golcüler sahne alıyordu. Yani hem Osimhen hem İcardi tabelaya yazacaklardı. Ve G.Saray, tahtında herhangi bir kriz yaşamadan Kayseri karşısında 4-0’ı yaptı.

Sergen Yalçın’ın işi

Öteden beri Salih’in Beşiktaş’ta ilk on birde oynaması gerektiğini savunur dururum. Hâl böyle olunca işte nihayet Orkun Kökçü de marifetini biraz daha rahat sahaya yansıtmaya başladı. Nitekim golünü de attı, asistini de yaptı!

Fatih Tekke ayıp etti!

Trabzonspor’un aldığı sonuç beni uzaktan yakından ilgilendirmez! Ama bir şey çok ilgimi çekti; Fatih Tekke gibi bir yerli hoca, sahaya ilk on bir olarak tamamen yabancı bir takım sürdü. Trabzon gibi futbolcu membaında bir tane bile Türk bulamadın mı hoca, on bire koyacak? Bir de penaltı kaçırmazlar mı?

