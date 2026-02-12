En iyi transfer Uğurcan

Galatasaray, Rize gibi zor bir deplasmanda 3-0’lık net bir galibiyet elde etti. Tabii ki liderin takımında maç sonucunu değiştirecek gol becerisi olan çok sayıda oyuncu bulunuyordu. Ama kaleci Uğurcan’ın 90’dan çıkardığı o müthiş şut bence maçın en çarpıcı enstantanesiydi. Yani şunu söylemek lazım; Galatasaray’ın en önemli transferi, hele hele Muslera’dan sonraki dönem için bana göre kaleci Uğurcan’dır.

Yıldızsız galibiyet!

Fenerbahçe son yıllarda ta Ali Koç döneminden beri maçlara göğsünde yıldızları olmayan formalarla çıkıyor. Oysa üç yıldızlı formayı giymeleri gerekir. O yıldızlar alın teriyle hak edilmişlerdir. Sadettin Saran’ın başkanlığında umarım bu yanlış düzeltilir, bu eksik giderilir…

Seyircisiz maçlar…

Ligde cumartesi akşamı Trabzon’da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınmayacağı açıklandı. Bizim Cahit bana bu kararı “İl Güvenlik Kurulunun aldığını” iletti. Tamam da siz ne iş yaparsınız? Çıkarsa olay, verilir cezası. Yazık!

Selahattin Pınar’ı anarken

Büyük üstat Selahattin Pınar, 6 Şubat 1960’ta Kalamış’taki Todori Gazinosu’nda fenalaşmış, şimdi rahmetli olan Sadun Aksüt hastaneye yetiştirmeye çalışmıştı ama maalesef takside büyük ustayı kaybetmiştik. Tabii bu 6 Şubat günü başta TRT Müzik olmak üzere ekranları dolaştım, hiçbiri Selahattin Pınar gibi eşi bulunmayan bir ustayı anmak zahmetini göstermiyordu!

Kupadan iki bölüm

Galatasaray, İstanbulspor’u 3-1 yenerken tabii ki zorlanmıyordu. Hem de neredeyse takımın tamamı gire çıka oyunda yer alırken… Ya Fenerbahçe? Sahaya yedeklerle çıkınca bir Erzurumspor felaketi yaşanacaktı sanki. Sonra aslar oyuna girdi ve Fenerbahçe maçı aldı. Acaba diyorum, as oyuncularla sonucu aldıktan sonra gençler ve yeniler kullanılsa daha doğru olmaz mı?

Fakir kulüpler

Özellikle bizim Süper Lig’imizde bulunan kulüplerin tamamı borç içinde çırpınıp duruyor. Öyle ki, bazısında neredeyse iki rakamlı milyarlar bile konuşuluyor. Ama geçenlerde tamamladığımız ara transfer döneminde müthiş bir oyuncu alışverişi vardı. Ben şimdi soruyorum başta Avrupa’nın büyük ligleri olmak üzere acaba hangi ülkede böyle bir trafiğe izin verilir?

Trabzonspor’da bir Onuachu var

Yıllar sonra yeniden şampiyonluk için ya da en azından lig ikinciliği için çaba gösteren Trabzonspor, Samsun gibi çok zor bir deplasmanda Onuachu iki gol atarak bütün Trabzon şehrini mutlu etti. Bu maçtaki hakem arkadaş, bir golde faul gerekçesiyle iptal kararı verirken acaba cebindeki kartı unuttu mu?

Beşiktaş ipten döndü

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ı, kendi saha ve seyircisi önünde çok kısa bir süre içerisinde 2-0 geriye düşmüştü. Tabii ki tribünlerden ciddi tepkiler yağmaya başlıyordu. Ama Orkun ve yeni transfer Oh, birer gol atarak maçı kurtardılar. Kurtardılar ama hangi Beşiktaşlıya sorsanız bu sonuçtan asla memnun değildir.

Cando’yu kaybettik

Dün sabah telefonumdan acı haber geldi. Galatasaray’ın ve A Millî Takım’ın sağ beki, benim Kadıköy Dumlupınar sokağından yakın dostum Candemir Berkman’ın vefat ettiğini öğrendim. Çok yakın dostumdu. Bu acı haberle ayakta durmaya çalıştım. Cenaze, Levent’te kılınan namazdan sonra Beylerbeyi’nde defnedildi. Nurlar içinde yat sevgili Cando.

Kemal Belgin'in önceki yazıları...