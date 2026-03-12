Trabzonspor’dan yaklaşık 30 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Uğurcan Çakır şu anda kendisiyle ilgili tüm tartışmaları bitirmiş durumda.

Performansı ile Muslera’yı aratmayan tecrübeli eldiven, Liverpool karşısında da 6 kurtarış ile kalesini düşürmedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 4, Süper Lig’de ise 9 kez kalesini gole kapatan Uğurcan dev arenada en fazla kurtarış yapan (37) 4. kaleci durumunda. Ki aynı Uğurcan Juventus maçındaki kurtarışlarıyla (6) takımını son 16 turuna taşımıştı. Başkan Dursun Özbek, Uğurcan için “Her şeyi hesaba kattığınız zaman, finansal ve performans açısından mükemmel bir transfer” demişti.

