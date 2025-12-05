Aksaray’da hastane dönüşü evlerine gitmek isteyen çift, kavşakta tırla çarpışmaları sonucu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler müdahalede bulunurken, sürücü Durmuş A. tedaviyi reddetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Aksaray-Adana kara yolu organize sanayi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyreden Süleyman D. (52) idaresindeki Scanıa marka tır, hastanedeki muayeneden Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesindeki evlerine giden Durmuş A. (62) yönetimindeki hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı.

KAVŞAKTA TIRLA ÇARPIŞAN ARAÇ REFÜJE ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarak durabilirken, araç sürücüsü ve yanında yolcu konumundaki eşi Lefan A. (62) hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ TEDAVİYİ REDDETTİ

Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırırken, sürücü Durmuş A. ise tedaviyi reddetti.

"TIR GELMEDEN GEÇERİM DEDİM AMA GEÇEMEDİM"

Yaşanan kazayı anlatan Durmuş A., "Ana yola çıkarken bu taraf serbestti, diğer yönden tır geliyordu. Tır gelmeden geçerim dedim ama geçemedik çarpıştık" dedi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken kara yolunda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.

