Galatasaray'dan Metehan Baltacı hamlesi: Ayrılık kararı çıkabilir
Galatasaray Kulübü, bahis soruşturmasında gözaltına alınan Metehan Baltacı'nın sözleşmesini suçlu bulunması durumunda feshetme kararı aldı.
Galatasaray, bahis soruşturmasından gelecek sonuca göre gözaltında bulunan Metehan Baltacı ile yollarını ayırabilir. Futbolda bahis soruşturmasında 5 Aralık'ta yeni bir operasyon düzenlendi ve 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
METEHAN BALTACI GÖZALTINDA
Gözaltına alınan isimler arasında Galatasaray forması giyen ve daha önce soruşturma nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Metehan Baltacı da yer aldı. Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için soruşturmanın seyrine göre karar verecek ve suçlu bulunursa ayrılık kararı alacak.
SUÇLU BULUNURSA YOLLAR AYRILACAK
Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Metehan Baltacı'nın bahis soruşturmasında suçlu bulunması durumunda 23 yaşındaki futbolcu ile hemen yollarını ayıracak.
5 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Metehan Baltacı'nın, kendi takımına bahis oynayan futbolcular arasında yer aldığı ve bu nedenle gözaltı kararı alındığı belirtilmişti.