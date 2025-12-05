Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Göktaş, bahis soruşturması kapsamında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlere yönelik verilen gözaltı kararlarının sorulması üzerine, "Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda gereken sevkleri yapacağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimin ardından TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kupanın sürprizi olduğunu belirten Göktaş, "Hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. İyi oynayan takımlarımız kazansın. Amacımız Türk futboluna kalite getirmek. Türkiye Kupası ile amacımız bütün Türk futbol camiasına heyecanlı, güzel maçlar seyrettirmek. 2. Lig'den gelen takımlarımız var. 1. Lig'den gelen takımlarımız var. Bütün takımlarımızın en azından Türkiye Kupası'nda eşit şartlar altında güzel, keyifli maçlar geçirmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

Fuat Göktaş

"EN KISA ZAMANDA GEREKEN SEVKLERİ YAPACAĞIZ"

Bahis soruşturması kapsamında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlere yönelik verilen gözaltı kararlarını değerlendiren Fuat Göktaş, "Bugün Türkiye Kupası grup maçları için buradayız. Bu heyecanın önüne hiçbir şeyin geçmesini Türkiye Futbol Federasyonu olarak istemiyoruz. Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda gereken sevkleri yapacağız. Başkanımız ABD'de. Orada da heyecanlı bir kura çekimi var. Bugün gündemimiz Türkiye Kupası. Gelecek günler içerisinde yapacağımız sevklerle izleyeceğimiz yolu hepiniz göreceksiniz" diye cevap verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası