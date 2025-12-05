Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak merak edilirken Fenerbahçe Beko hükmen galip mi sayılacak sorusu da gündemde yerini buldu. EuroLeague’in 14. haftasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanması planlanan mücadele, Atina’daki aşırı yağışın salonda yarattığı riskli ortam nedeniyle maç saatine kısa süre kala ileri bir tarihe alındı.

Karşılaşmanın iptal edilmesinin ardından Yunan basketbol kamuoyunda farklı yorumlar yapıldı. Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müsabakanın oynanamamasının salonun hazırlık eksikliğinden kaynaklandığını savunarak Fenerbahçe Beko’nun 20-0 hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini öne sürdü. Peki, Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beko hükmen galip mi sayılacak?

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

EuroLeague’in 14. haftasında oynanması planlanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması, Atina’daki yoğun yağışın salona zarar vermesi nedeniyle ertelendi.

Barış ve Dostluk Salonu’nun çatısından içeri su sızması, zeminde kaygan bölgeler oluşmasına yol açarken güvenlik açısından da ciddi risk meydana geldi.

Yunanistan Spor Bakanlığı, oyuncu sağlığını tehlikeye atan koşullar nedeniyle müsabakayı ileri bir tarihe çekme kararı aldı.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen Fenerbahçe Beko maçının yeni takvim günü EuroLeague tarafından henüz açıklanmadı. Organizasyonun yoğun fikstürü nedeniyle iki kulüple yapılacak değerlendirme sonucunda karşılaşmanın tarihi daha sonra resmen duyurulacak.

FENERBAHÇE BEKO HÜKMEN GALİP Mİ SAYILACAK?

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, salonun uygun hale getirilememesini ev sahibi sorumluluğu olarak değerlendirip Fenerbahçe Beko’ya 20-0 hükmen galibiyet verilmesi gerektiğini savundu.

EuroLeague yönetimi bu konuda herhangi bir karar açıklamadı. Hükmen sonucuna ilişkin değerlendirme hava koşullarının “olağanüstü durum” sayılıp sayılmayacağı ve salon sorumluluğunun ihlali olup olmadığı üzerinden yapılacak. Şu an için resmi bir hükmen galibiyet kararı bulunmuyor.

