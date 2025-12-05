Süper Lig’de son derbinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun açıkladığı kararlar gündeme damga vurdu. Fenerbahçe’nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde yaşanan gerginlikler nedeniyle disiplin kurulunun ağır yaptırımlarıyla karşılaştı. Mert Hakan Yandaş neden ceza aldı, cezası ne zaman bitecek merak ediliyor.

Mert Hakan Yandaş neden ceza aldı, cezası ne zaman bitecek soruları gündeme geldi. Kurulun yayımladığı karara göre oyuncuya 3 maçlık men cezası ve 120 bin lira para cezası uygulandı. Disiplin Kurulu sadece Mert Hakan için değil, karşılaşmada yer alan diğer kulüp mensupları için de çeşitli yaptırımlar açıkladı.

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN CEZA ALDI?

Derbi sonrası yaşanan gerginlikler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mert Hakan Yandaş’ın rakip takım görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunduğunu belirledi. Kurul tutumun disiplin talimatlarına aykırı olduğu gerekçesiyle oyuncuya yaptırım uygulanmasına karar verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ CEZA ALDI MI?

PFDK’nın açıkladığı karara göre Mert Hakan Yandaş’a 3 maç men cezası ve 120 bin lira para cezası verildi.

MERT HAKAN YANDAŞ CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?

Verilen 3 maçlık men cezası, Mert Hakan Yandaş’ın ligin ilk yarısındaki kalan maçlarda forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Oyuncu, cezalı olduğu karşılaşmalar tamamlandıktan sonra tekrar takımdaki yerini alabilecek.

BAŞKA KİMLER CEZA ALDI?

Fenerbahçe’nin stat müdürü Ali Bozan’a 15 gün hak mahrumiyeti uygulandı. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk’e, derbi sonrası yaptığı açıklamalarda futbolun itibarını zedeleyici ifadeler bulunduğu gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve yüksek miktarda para cezası verildi. Galatasaray’ın performans analisti Serhat Doğan da benzer şekilde 15 gün men cezası aldı.

Kurul Sakaryaspor oyuncusu Caner Erkin’e 5 maçlık yaptırım, Joe Mendes’e 3 maç cezası ve Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira’ya da 1 maçlık men kararı verdi.



