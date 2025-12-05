Uzun süredir konuşulan bahis iddiaları 5 Aralık sabahı gerçekleştirilen yeni operasyon dalgasıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda profesyonel futbolcu ve kulüp yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturmanın seyri açısından gözaltına alınan futbolcuların vereceği ifadeler kritik öneme sahip. Soruşturmanın çok yönlü ilerlediği ve dijital materyallerin çözülmeye devam ettiği aktarıldı. Peki, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş neden gözaltına alındı?

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş neden gözaltına alındı?

METEHAN BALTACI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?



Futbolda bahis iddiaları üzerine yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın son aşamasında çok sayıda futbolcu ve yönetici hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşrutma kapsamında profesyonel futbolcu Metehan Baltacı da operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturmanın odağında yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin iddialar bulunurken Baltacı'nın dosya kapsamında ifadesine başvurulması amacıyla gözaltına alındıığı belirtiliyor.

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?



Aynı soruşturma çerçevesinde Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için de gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çalışma doğrultusunda çok sayıda futbolcuya yönelik operasyon düzenlendi. Yandaş hakkında da şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı aktarıldı.

METEHAN BALTACI CEZA ALDI MI?



Soruşturmanın başlamasından önce Metehan Baltacı’nın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezası aldığı biliniyordu. Baltacı “bahis oynadığı” gerekçesiyle TFF tarafından 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı. Devam eden adli süreç ise disiplin cezasından bağımsız olarak yürütülüyor.

