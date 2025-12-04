Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur mücadelesi bugün oynanan maçların ardından sona erdi. Grup aşamasına kalan takımların belli olmasının ardından kura çekiminde torbalar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur heyecanı sona erdi. Grup aşamasına kalan takımların belli olmasının ardından kura çekiminde torbalar belli oldu. Gruplarda ilk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselecek.

1. TORBA

▪ Galatasaray

▪ Fenerbahçe

▪ Samsunspor

▪ Beşiktaş

▪ Başakşehir

▪ Eyüpspor

2. TORBA

▪ Trabzonspor

▪ Rizespor

▪ Konyaspor

▪ Alanyaspor

▪ Gaziantep FK

▪ Antalyaspor

3. TORBA

▪ Kocaelispor

▪ Gençlerbirliği

▪ Karagümrük

▪ Bodrumspor

▪ İstanbulspor

▪ Erzurumspor

4. TORBA

▪ Boluspor

▪ Iğdır FK

▪ Keçiörengücü

▪ Beyoğlu Yeniçarşı FK

▪ Fethiyespor

▪ Aliağa FK

