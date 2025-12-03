Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan ve bölgede 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarı, köylünün geçim kapısı oldu. Mantarın kilosu ilçe pazarında 70 ile 100 lira arasında satılıyor.

KİLOSU 70 İLE 100 LİRADA ALICI BULUYOR

Önemli bir gelir kaynağı olan kanlıca mantarını toplamak için dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, Kaz Dağları'na akın ediyor. Halk arasında bölgede 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarı ilçe pazarında kilosu 70 ile 100 lira arasında satılıyor.

Bu yıl bol olması sebebiyle mantar, köylünün gelir kapısı olurken, pazarda satın alınan mantarlar evlerde lezzetli bir yemek çeşidi olarak sofralarda yerini alıyor.

"BU YIL ÇOK MANTAR VAR"

Kanlıca mantarının kendilerinin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Akçakıl Köyü Muhtarı Erhan Saldıran, "Kaz Dağları'na gidip topluyoruz. Allah bin bereket versin, mantar geçim kaynağımız oldu. Bu yıl çok mantar var." dedi.

