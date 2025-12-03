Kaydet

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bir otomobile çarptı, ardından da 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan börekçiye daldı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde büyük hasar oluşurken, kazada otobüs şoförü ile araç içerisinde bulunan üç yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

