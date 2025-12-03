Antalya’da 16 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Melike Oğuz’un mezarındaki çiçekler defalarca hırsızlar tarafından çalındı. Duruma tepki gösteren acılı baba “Ben ekiyorum onlar çalıyor. Çaldıkça ciğerim parçalanıyor. Gelsinler ne kadar çiçek istiyorlarsa alıvereyim. Yeter ki mezarın üzerindeki çiçekleri çalmasınlar" dedi.

Melike Oğuz'un mezarındaki çiçekleri çalan hırsızların görüntüsü TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan okula giderken trafik kazası geçiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Melike Oğuz, hayatını kaybetti. Kızı ile geçirdiği kazadan yaralı olarak kurtulan baba Hüseyin Oğuz, o günden bu yana kızının mezarına çiçek ekti. Ancak çiçekler hırsızların hedefi oldu.

16 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Melike Oğuz ÇİÇEKLER DEFALARCA ÇALINDI Ektiği çiçekler defalarca çalınan baba izin alarak mezarlığa kamera taktırdı. Kamera kayıtlarını inceleyen Oğuz, orta yaşlarda bir kadın ve bir adamın sürekli gelerek mezarlıktaki çiçekleri çaldığını gördü.

Mezarındaki çiçekler defalarca çalındı “ÇALDIKÇA CİĞERİM PARÇALANIYOR” Duruma tepki gösteren acılı baba şöyle konuştu: Kızımın mezarına diktiğim çiçekleri 4-5 seferdir çalıyorlar. Ben ekiyorum onlar çalıyor. Çaldıkça ciğerim parçalanıyor. Gelsinler ne kadar çiçek istiyorlarsa alıvereyim. Yeter ki mezarın üzerindeki çiçekleri çalmasınlar. Gelsinler 50 - 100 tane alayım.

Acılı baba duruma tepki gösterdi “YA YETİŞTİRİYOR YA DA SATIYOR” Şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini söyleyen baba şöyle devam etti: Bir çocukla yaklaşık 30-35 yaşlarında kapalı bir kadın ile saçlı sakallı bir adam gelip buradan çiçekleri alıp gidiyor. Bu çalanlar bu çiçekleri ne yapıyor bilmiyorum. Ya evinde yetiştiriyor ya da çiçekçilere para karşılığında satıyor. Ne yaptığını bilmiyoruz.

Baba Hüseyin Oğuz, yaşanan durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, hırsızlara tepki gösterdi.

