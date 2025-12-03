11 yaşındaki çocuk oyuncu Nikodem Marecki, Polonya’nın Kraków kentinde okul servisinden indikten kısa bir süre sonra aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çocuk oyuncu Nikodem Marecki geçirdiği kazada ezilerek can verdi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, Marecki’yi hastaneye sevk etmek için hava ambulansı helikopteri kullandı.

11 yaşındaki çocuk oyuncunun feci ölümü! Ezilerek can verdi

İtfaiye sözcüsü, “Saat 14.03’te Szczepanowice bölgesinde bir yaya çarpması ihbarı aldık. Olayın niteliği nedeniyle Polonya Hava Kurtarma Servisi (LPR) görevlileri de sevk edildi ve iniş alanını güvence altına alarak gencin etkin şekilde hastaneye transferine yardımcı oldu” dedi.

Ancak çocuk oyuncunun ailesi, paylaştıkları üzücü haberde, Nikodem’in bir gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

11 yaşındaki çocuk oyuncunun feci ölümü! Ezilerek can verdi

“KORKUNÇ BİR KAYIP”

Geçen yıl yayımlanan ve çok sayıda ödül kazanan Polonya savaş filmi White Courage’da (Beyaz Cesaret) rol alan Nikodem için filmin yönetmeni Marcin Koszałka, “Bu, korkunç bir kayıp. Çok yetenekliydi ve dünya ona açılıyordu” dedi.

Nikodem, White Courage’ın yanı sıra Krakow Monsters dizisi ve Zołza filminde, baş karakter Anna’nın oğlu Karol Sobański rolünü üstlendi. 2025 yılında St. Anne’s Hospital dizisinde ise Igor Hajduk karakterini canlandırdı.

11 yaşındaki çocuk oyuncunun feci ölümü! Ezilerek can verdi

OKUL VE OYUNCULUK HAYATINI BİR ARADA SÜRDÜRÜYORDU

Kościuszko İlkokulu’nda eğitim gören Nikodem, okul hayatını film ve televizyon çalışmalarını dengeleyerek yürütüyordu.

Haberle İlgili Daha Fazlası