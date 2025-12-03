Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde amcasının oğlu olan Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan şahıs, hakim karşısına çıktı. Sanığın avukatı tahliye talep ederken annesi ise oğlunun cinayetlerin ardından kendisine gelip pişmanlıkla ağladığını söyledi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde geçen yıl "işe alınmadığı" gerekçesiyle Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel koruması Mikail Çelikkol'u öldürmekten tutuklanan E.Ç.Ş.'nin yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmaya sanık, taraf avukatları ve maktullerin yakınları katıldı. Sanık E.Ç.Ş., savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliye talebinde bulundu. Avukatı da sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

ANNESİ, KATİL ZANLISININ AĞLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi M.Ş., oğlunun olay günü eve ağlayarak geldiğini ifade ederek, "Ağabeyime ateş ettim, inşallah ölmez' dedi. Sonra tabancayı balkona bıraktı" şeklinde konuştu.

Belediye başkanı ve korumasını öldürmüştü! Tahliyesini istedi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı 26 Ocak 2026 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

4 Kasım 2024'te E.Ç.Ş. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel koruması Mikail Çelikkol, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Silahlı saldırılda Ö.Ş. ve K.K. da yaralanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "kişiyi kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 9 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep edilmişti.

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, 2024 Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

