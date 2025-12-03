Galatasaray derbisine ilk 11'de başlamasına karşın sahada kaldığı 63 dakika boyunca etkisiz bir performans ortaya koyan Youssef En-Nesyri, oyundan çıkarken taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Fenerbahçe'de beğenilmeyen Faslı futbolcu, İtalyan ve İngiliz ekiplerinin transfer listesine girdi. İtalya’da şampiyonluk yarışı veren iki ekibin, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri konusunda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Galatasaray derbisinde eleştirilen odağında yer alan 28 yaşındaki santrfor ile devre arasında yollar ayrılabilir.

Ocak ayında forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı lacivertlilerde tribünlerin ıslıkladığı yıldız oyuncuya, Avrupa'dan talipler olması dikkat çekti.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Sözcü'de yer alan habere göre; Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan ve Roma, devre arası için transfer listesine Youssef En-Nesyri'yi de ekledi. İki kulübün de, Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Youssef En-Nesyri derbide 63 dakika sahada kaldı

23 MAÇTA 8 GOL

Faslı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 karşılaşmada 8 gol ve bir asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan En-Nesyri'ye, İtalya’nın yanı sıra İngiltere’den de talipler olduğu iddia ediliyor.

