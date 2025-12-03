Fenerbahçeliler derbide ıslıkladı, Avrupa devleri sıraya girdi
Galatasaray derbisine ilk 11'de başlamasına karşın sahada kaldığı 63 dakika boyunca etkisiz bir performans ortaya koyan Youssef En-Nesyri, oyundan çıkarken taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Fenerbahçe'de beğenilmeyen Faslı futbolcu, İtalyan ve İngiliz ekiplerinin transfer listesine girdi. İtalya’da şampiyonluk yarışı veren iki ekibin, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.
- Youssef En-Nesyri'nin devre arasında Fenerbahçe'den ayrılması gündemde.
- Taraftarlar tarafından eleştirilen oyuncuya Avrupa'dan talipler var.
- Milan ve Roma, En-Nesyri için resmi teklif hazırlığında.
- Faslı oyuncuya İngiltere'den de ilgi olduğu iddia ediliyor.
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri konusunda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Galatasaray derbisinde eleştirilen odağında yer alan 28 yaşındaki santrfor ile devre arasında yollar ayrılabilir.
Tedesco'nun Başakşehir maçı planı ortaya çıktı: İlk 11 değişiyor
Ocak ayında forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı lacivertlilerde tribünlerin ıslıkladığı yıldız oyuncuya, Avrupa'dan talipler olması dikkat çekti.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Sözcü'de yer alan habere göre; Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan ve Roma, devre arası için transfer listesine Youssef En-Nesyri'yi de ekledi. İki kulübün de, Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
23 MAÇTA 8 GOL
Faslı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 karşılaşmada 8 gol ve bir asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan En-Nesyri'ye, İtalya’nın yanı sıra İngiltere’den de talipler olduğu iddia ediliyor.
Tedesco'nun Başakşehir maçı planı ortaya çıktı: İlk 11 değişiyor