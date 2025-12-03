İngiltere Premier Lig’de heyecan, Leeds United ile Chelsea arasında oynanacak mücadeleyle sürüyor. Elland Road Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma için geri sayım başladı!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. Şimdi ise maça saatler kala Leeds United – Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak araştırılmaya başlandı.

Leeds United – Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig mücadelesi Leeds United-Chelsea maçı Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Leeds United – Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leeds United-Chelsea maçı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 23.15’te başlayacak. Karşılaşma Elland Road Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Leeds United – Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Leeds United: L. Perri, J. Bogle, J. Rodon, P. Struijk, G. Gudmundsson, A. Tanaka, E. Ampadu, A. Stach, B. Aaronson, L. Nmecha, N. Okafor



Chelsea: R. Sánchez, M. Gusto, W. Fofana, T. Chalobah, M. Cucurella, A. Santos, E. Fernández, Estêvão, J. Pedro, P. Neto, L. Delap

Haberle İlgili Daha Fazlası