İhlas Haber Ajansı • Kastamonu
4 gündür haber alınamıyordu, evden cesedi çıktı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında kesinleşecek.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Afet Konutları'nda 55 yaşındaki Fettah Kaya'dan 4 gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Fettah Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kaya'nın kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında kesinleşecek. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
