Aksaray’da yürütülen bir operasyonda 3 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda kaçak ürün de ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik bir operasyon düzenledi.

Piyasa değeri 5 milyon lira kaçak ürün ele geçirildi

3 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli de tutuklandı.

Operasyonda, yapılan aramalarda 84 bin satışı yasak ürün, 50 elektronik sigara, 5 kilogram nargile tütünü ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası