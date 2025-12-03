Anadolu Ajansı • Aksaray
Kaçakçılık yapan 3 şüpheliye kelepçe! 5 milyon liralık ürün ele geçirildi
Aksaray’da yürütülen bir operasyonda 3 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda kaçak ürün de ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.
Özetle
Gündem
Aksaray'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yaklaşık 5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı.
- Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.
- Operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı.
- Yaklaşık 5 milyon lira piyasa değerinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
- Ele geçirilen ürünler arasında 84 bin yasaklı ürün, elektronik sigara, nargile tütünü ve doldurulmuş makaronlar yer alıyor.
Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik bir operasyon düzenledi.
3 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli de tutuklandı.
Operasyonda, yapılan aramalarda 84 bin satışı yasak ürün, 50 elektronik sigara, 5 kilogram nargile tütünü ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
DEĞERİ 5 MİLYON LİRA
Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu tespit edildi.
