Okul bahçesinde korkunç görüntüler! 11 kişi dövdü, "Acımayın" diye bağırdılar
Antalya'da bir ilkokulun bahçesinde kız öğrenci, 11 kişilik grup tarafından darbedildi. Öğrencilerin "Vurun, acımayın" sesleri duyulurken ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.
- 30 Kasım'da Serik'teki bir ilkokulda 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi darbetti.
- Mağdur öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı ve olay görüntülerine ulaştı.
- İfadeleri alınan 11 öğrenci, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
- Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari inceleme ve disiplin süreci başlattı.
- Olay anı görüntülerinde grubun mağdur öğrenciyi darbettiği ve "Vurun, acımayın" gibi ifadeler kullandığı yer aldı.
30 Kasım'da Serik ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde kız ve erkeklerden oluşan 11 kişilik grup tarafından darbedilen kız öğrencinin yaşananları ailesine anlatması üzerine aile, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.
11 ÖĞRENCİNİN İFADESİ ALINDI
Polis ekipleri okulda inceleme yaparak, olayın görüntülerine ulaştı. Başlatılan soruşturma kapsamında 11 öğrenci ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrenciler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
"VURUN, ACIMAYIN" DİYE BAĞIRDILAR
Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise, ailenin şikâyetinin ardından idari inceleme ve disiplin süreci başlattı. Olay anlarına ilişkin telefon kamerası görüntülerinde grubun mağdur öğrenciyi çevreleyerek darbettiği, sürüklediği ve bazı öğrencilerin 'İyi vur', 'Kafasını yere çarp', 'Vurun acımayın' şeklindeki sözleri yer aldı.