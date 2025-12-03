İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sağanak yağışların etkisini gösterdi. Bu kapsamda Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere gibi İstanbul'a su sağlayan ana barajlarda genel doluluk oranları merak edildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj doluluk oranları, megakentteki su krizini ortaya koyuyor.

Günlük 3 milyon tonu aşan su tüketimi gerçekleşirken yağışların azlığı sebebiyle barajlar adeta kuruma noktasına geldi. Aralık ayıyla beraber su seviyelerinin yükselmesi bekleniyor.

İSKİ baraj doluluk oranlarını duyurdu! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

3 Aralık 2025 Çarşamba günü İSKİ tarafından paylaşılan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı % 17,86 olarak kaydedildi.

20 Kasım tarihinde İstanbul barajlarında genel doluluk oranı 20,5 olarak ölçülürken 3 Aralık tarihinde bu oran % 17,86'ya kadar geriledi.

3 ARALIK İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli: 14,26

Darlık: 28,06

Elmalı: 49,74

Terkos: 19,97

Alibey: 10,65

Büyükçekmece: 19,25

Sazlıdere: 17,5

Istrancalar: 28,14

Kazandere: 2,73

Pabuçdere: 2,86

