Muğla’nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi’nde karavanda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Fethiye’nin Yanıklar Mahallesi’nde bulunan Katrancı Koyu Tabiat Parkı’nda bir karavanda başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem karavanlardaki hem de ormanlık alandaki alevlere hızlı şekilde müdahale ederek yangının büyümesini engellemeye çalışıyor.

