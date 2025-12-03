Yeni bir yağış sistemi geliyor! Meteoroloji uyardı, yarına dikkat
Türkiye yarın yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Yurt genelinde bu hafta yağışlı ve bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek" dedi.
- Perşembe gününden itibaren güneybatıdan giriş yapacak yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.
- Yağışlar, cuma günü Ege, Akdeniz ve Batı Marmara'da, pazar günü ise ülke genelinde etkili olacak.
- Özellikle cuma ve cumartesi Muğla, Antalya, Isparta, Burdur ve İzmir'in batısında yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.
- Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.
- İstanbul ve Ankara'da hafta sonu, İzmir'de cuma günü yağış beklentisi var.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
YARIN, YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ ETKİLİ OLACAK
Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girileceğini belirten Macit, "Perşembe günü İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlar, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Yağışların, cumartesi yine Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güneyinde, pazar günü ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasını bekliyoruz." dedi.
MEVSİM NORMALERİNİN 3-5 DERECE ÜZERİNDE OLACAK
Macit, yağışların özellikle cuma ve cumartesi günü Muğla ve Antalya çevrelerinde, Isparta'nın güneyinde, Burdur'un doğusunda ve İzmir'in batısında yerel kuvvetli olacağını bildirdi.
Sıcaklığın ise mevsim normallerinin üzerine çıktığını vurgulayan Macit, "Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.
ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE SON DURUM
Macit, İstanbul ve Ankara'da özellikle hafta sonu sağanak beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 13 ila 14, Ankara'da 12 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.
İzmir'de ise cuma günü kuvvetli yağış beklendiğini aktaran Macit, sıcaklığın 15 ila 16 derece olacağını kaydetti.