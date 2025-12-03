Türkiye yarın yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Yurt genelinde bu hafta yağışlı ve bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

YARIN, YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girileceğini belirten Macit, "Perşembe günü İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlar, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Yağışların, cumartesi yine Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güneyinde, pazar günü ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasını bekliyoruz." dedi.

Yeni bir yağış sistemi geliyor! Meteoroloji uyardı, yarına dikkat

MEVSİM NORMALERİNİN 3-5 DERECE ÜZERİNDE OLACAK

Macit, yağışların özellikle cuma ve cumartesi günü Muğla ve Antalya çevrelerinde, Isparta'nın güneyinde, Burdur'un doğusunda ve İzmir'in batısında yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Sıcaklığın ise mevsim normallerinin üzerine çıktığını vurgulayan Macit, "Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE SON DURUM

Macit, İstanbul ve Ankara'da özellikle hafta sonu sağanak beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 13 ila 14, Ankara'da 12 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise cuma günü kuvvetli yağış beklendiğini aktaran Macit, sıcaklığın 15 ila 16 derece olacağını kaydetti.

