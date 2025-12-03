2018 yılında hayatını kaybeden İş insanı Şarık Tara'nın, kendisine babalık davası açıp kazanan oğlu Ali Melih Tara ile 58 milyon dolar karşılığında anlaştığı ortaya çıktı. Bu nedenle mahkeme, Ali Melih Tara'nın açtığı miras tespit davasını reddetti.

Enka Holding Şirketler Grubu'nun 2018 yılında hayatını kaybeden onursal başkanı Şarık Tara, 1981 yılında Feriha Nesrin'den çocuk sahibi olmuştu. İki ismin de başkalarıyla evli olması nedeniyle bebek, Feriha Nesrin'in eşi Burhan Nurluel'in nüfusuna kaydedildi.

DNA TESTİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ali Melih Nurluel büyüdüğünde babası Şarık Tara'ya dava açtı. Dava sürerken Şarık Tara 2018'de hayatını kaybetti. Ancak mezarı açıldı, DNA örneğiyle yapılan testle Nurluel'in Tara'nın oğlu olduğu tespit edildi.

58 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA MİRASI BIRAKMIŞ

Sabah'ın haberine göre ilginç bir detay ortaya çıktı. Şarık Tara'nın, oğlu Ali Melih ile 2014'te bir anlaşma yaptığı, oğlu Ali Melih'ten para karşılığında mirasından feragat etmesini istediği ortaya çıktı. Buna göre 58 milyon dolar karşılığında Ali Melih Tara'nın babasının mirasından feragat ettiği öğrenildi.

Şarık Tara

MAHKEME MİRA TESPİTİ DAVASINI REDDETTİ

Öte yandan Ali Melih Tara'nın babasının mal varlığının tespiti için dava reddedildi. Mahkeme ret gerekçesinde, Tara ailesinin, Ali Melih Tara ile babası arasında 2014 yılında mirastan feragat ettiğine ilişkin anlaşmayı içeren belgeleri sunmasını gösterdi.

Ali Melih Tara

Haberle İlgili Daha Fazlası