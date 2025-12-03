Yunanistan’da çiftçilerin başlattığı eylem, Türkiye-Yunanistan sınırında krize yol açtı. İpsala'dan geçiş yapacak tırlar, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendiriliyor. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Tır geçişlerine yaklaşık 24 saat boyunca izin verilmeyecek, sadece zorunlu hallerde bulunan küçük araçların geçişine izin verilecek" dedi.

İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Gümrük Kapısı’na traktörleriyle gelen çok sayıda çiftçi, sınır hattını tamamen kapatarak trafiği durdurdu.

UZUN SÜRE BEKLEDİLER

Saat 19.00’dan bu yana Yunanistan-Türkiye arasında geçiş sağlanamıyor. Türkiye’den Yunanistan’a geçmek isteyen araçlar ile Yunanistan’dan çıkış yapmak isteyen yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.

TIRLARA 24 SAAT BOYUNCA GEÇİŞ İZNİ YOK

İpsala Sınır Kapısı’ndaki önlemleri açıklayan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Tır geçişlerine yaklaşık 24 saat boyunca izin verilmeyecek, sadece zorunlu hallerde bulunan küçük araçların geçişine izin verilecek. Tırları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendirme yapılacak" dedi.

Bu açıklamayla birlikte tırlar sınır kapısında beklemeye alınırken, yalnızca acil durumu olan küçük araçlara geçiş izni verileceği netleşti.

Yunanistan'daki çiftçi eylemi Türkiye sınırında kriz çıkarttı! Tırlara 24 saat müsaade yok

KÜÇÜK ARAÇLARDA KADEMELİ VE KONTROLLÜ GEÇİŞ

Sınır hattındaki tamamen durma riskine karşı, zorunlu olmayan küçük araçların geçişine de kontrollü bir şekilde izin veriliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman tamamen durma noktasına geliyor. Yetkililer sürücüleri Pazarkule-Kastanies başta olmak üzere diğer kapıları kullanmaları konusunda uyarıyor. Yunanistan genelinde çiftçi protestolarının farklı noktalarda devam etmesi nedeniyle, alternatif güzergâhlarda da aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Yunanistan'daki çiftçi eylemi Türkiye sınırında kriz çıkarttı! Tırlara 24 saat müsaade yok

Haberle İlgili Daha Fazlası