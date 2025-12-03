ABD, 'yüksek riskli' sayılan 19 ülkenin vatandaşlarına ait tüm iltica başvurularını kapsamlı inceleme gerekçesiyle durdurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı karar, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nin (USCIS) internet sitesinde yayımlanan bir bilgi notuyla duyuruldu.

Yeni talimat doğrultusunda kurum çalışanlarına, ayrıntılı bir değerlendirme yapılana kadar uyruğu fark etmeksizin tüm I-589 İltica ve Sınır Dışı Edilmeme Başvurularının ve ilgili yardım taleplerinin geçici olarak durdurulması emredildi.

İŞTE O ÜLKELER

Trump’ın 5 Haziran’da imzaladığı başkanlık kararnamesi; Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamıştı. Ayrıca Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela için de çeşitli seyahat kısıtlamaları getirilmişti.

Bu 19 ülke, USCIS’in açıklamasında “yüksek riskli ülkeler” olarak tanımlandı.

WASHINGTON’DAKİ SALDIRI

26 Kasım’da öğleden sonra Beyaz Saray yakınlarında devriye görevindeki iki Ulusal Muhafızın vurulduğu bildirildi. Washington Polis Departmanı saldırganın kısa sürede yakalandığını açıkladı. FBI Direktörü Kash Patel, saldırıyı tek bir kişinin gerçekleştirdiğine dair kanıtların bulunduğunu belirtti.

Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, zanlının 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu, vurulan Ulusal Muhafızların ise 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe olduğunu açıkladı. Savcı Pirro, Beckstrom’un hayatını kaybetmesi nedeniyle Lakanwal’ın birinci derece cinayetle suçlanacağını duyurdu.

CIA BAĞLANTISI İDDİASI

ABD medyasındaki haberlere göre Lakanwal, Afganistan’da henüz 15 yaşındayken CIA adına çalışmaya başlamış, görev yaptığı birliğin neden olduğu sivil kayıplar nedeniyle psikolojik olarak etkilendiği öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Dominik Cumhuriyeti’ndeki ziyaretinde yaptığı açıklamada, saldırı sonrası başkentteki güvenliği artırmak için Ulusal Muhafız sayısının yükseltileceğini ve Başkan Trump’ın talimatıyla Washington’a 500 ek asker gönderileceğini duyurdu.

