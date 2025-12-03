Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nda VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminde düzenlemeye gidecek. Yeni dönemle birlikte VAR, artık ikinci sarı kart ve korner kararlarında devreye girebilecek.

VAR'ın kullanım alanı genişliyor. FIFA; Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem için yeni dönem başlatacak.

Vido Yardımcı Hakem teknolojisi

KORNER VE İKİNCİ SARI KARTLARDA DEVREDE

The Times'ın haberine göre; 2026 Dünya Kupası'nda VAR, korner kararlarına ve ikinci sarı kartın kullanımıyla ilgili devreye girecek. Dünya Kupası'nda yeni kararlardan verim alındığına dair kanaat oluşursa sistem her ligde ve organizasyonda uygulanacak.

VAR, ikinci sarı kart kararlarında devreye girecek

'İKİ DAKİKA SAHAYI TERK ETME' ZORUNLULUĞU

Öte yandan bu hafta düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda, sakatlık geçiren oyunculara karşı önlem almayı amaçlayan yeni bir kural denenecek. Katar'da düzenlenen turnuvada, sakatlığı nedeniyle tedavi gören bir oyuncu, faul nedeniyle sarı veya kırmızı kart görmediği sürece iki dakika sahayı terk etmek zorunda kalacak.

KRİTİK TARİH OCAK 2026

IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) ve FIFA yetkilileri, Ocak 2026'da bir araya gelip, yeni kurallar hakkında karar verecek. Onay çıkması halinde yeni kurallar 1 Haziran 2026'dan itibaren uygulanmaya başlayacak.

