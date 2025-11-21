FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşen A Milli Futbol Takımı için yapay zeka aracılığıyla oluşturulan simülasyon, turnuva biletini alma ihtimalini hesapladı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Football Rankings'in yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu simülasyondan Dünya Kupası bileti için play-off'ta mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı için dikkat çeken bir tahmin geldi.

IRAK YÜZDE 63 İLE ZİRVEDE

Football Rankings'in simülasyonuna göre; play-off eşleşmelerinin ardından Irak, yüzde 63 ile Dünya Kupası'na katılmaya en yakın takım. Doğrudan play-off finaline kalan Irak, Bolivya ile Surinam maçının galibiyle karşılaşacak.

AVRUPA İTALYA İLK SIRADA

Listenin 2. sırasında ise İtalya geliyor. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılmasına verilen ihtimal yüzde 62 oldu. İtalya play-off turu yarı finalinde Kuzey İrlanda ile oynayacak. Gök Mavililer bu turu geçmesi durumunda Galler-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

DEMOKRATİK KONGO'YA BÜYÜK ŞANS

İtalya'dan sonra Dünya Kupası almasına en yüksek şans verilen diğer ülke ise Demokratik Kongo. Doğrudan play-off finalinde mücadele edecek olan Demokratik Kongo, Yeni Kaledonya-Jamaika karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Demokratik Kongo'ya verilen "Dünya Kupası'na katılır" ihtimali ise yüzde 60.

A Milli Takım

İTALYA'DAN SONRA TÜRKİYE

A Milli Takım ise listenin 4. sırasında yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Avrupa'da İtalya'dan sonra Dünya Kupası'na katılma ihtimali en yüksek ülke olarak gösterildi. Play-off turu yarı finalinde Romanya ile Türkiye'de oynayacak A Milli Takım, finale kalması durumunda ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'nda yer almasına yüzde 52 ihtimal verildi.

DİĞER ÜLKELERİN KATILMA İHTİMALLERİ ŞÖYLE

Danimarka - 49%

Ukrayna - 43%

Cekya- 40%

Jamaika - 36%

Galler - 30%

Slovakya - 27%

Polonya - 26%

Bolivya - 26%

PLAY-OFF MAÇLARI MARTTA OYNANACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek.

Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.

Play-off'larda yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

EMRAH TAŞÇI

