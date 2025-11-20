A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleştirilen 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. Play-off yarı finalinde Romanya ile mücadele edecek Ay-yıldızlılar, bu turu geçmesi halinde, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile play-off finalinde karşılaşacak.

"LUCESCU'YU ÇOK İYİ TANIYORUM"

Romanya eşleşmesi hakkında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu çok iyi tanıyorum. Ancak bildiğiniz gibi kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Millî Takımı'nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı" dedi.

Mircea Lucescu

"ARTIK DEPLASMANIN ÖNEMİ YOK"

Muhtemel final eşleşmesi hakkında görüş belirten Montella, "Slovakya'nın başında da İtalyan bir teknik direktör bulunuyor. Gerek Kosova gerekse Slovakya kompakt oynayabilen takımlar. Rakiplere maç maç yaklaşma prensibimizi devam ettireceğiz. İkinci maçımız deplasmanda olacak ancak geldiğimiz bu noktadan sonra bu durumun bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella

"MAKSİMUM PERFORMANS GEREKİYOR"

Play-off turunda büyük işler başarmaları gerektiğini dile getiren İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası'na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Herkesin yüzde 100'ünü vermesi gerekecek. Artık rakiplere odaklanıp, onlar üzerinde çalışacağız" sözlerini sarf etti.

GÖKHAN KARATAS

