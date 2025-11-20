2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek. TSİ 15.00'te başlayacak törende, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi de belli olacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt katılacak. Elemelerdeki 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım, play-off oynamaya hakkı elde etti.

Türkiye, E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.

SON 4 EKİP BELLİ OLACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Play-off etabında yarı finaller 26 Mart, finaller 31 Mart'ta oynanacak. Yarı finalde 1'inci ve 2'nci torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimiyle belirlenecek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kura çekimine 1'inci torbadan katılacak Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.

Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

1'inci Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

2'nci Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3'üncü Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4'üncü Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

