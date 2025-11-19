A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla 16 puanlı İspanya, turnuvaya direkt katılım hakkı elde etti. 13 puana yükselen Türkiye ise Mart 2026'da play-off mücadelesi verecek. Karşılaşma öncesi "Bu gece parti var" manşeti atılan İspanyol basını, 90 dakikanın ardından hayal kırıklığına uğradı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 13 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na adını yazdırabilmek için play-off turunda mücadele edecek. İspanyol basını, 4 gole sahne olan karşılaşmaya geniş yer ayrıldı. NTV Spor'un aktardığına göre; İspanyol medyasının İspanya - Türkiye maçı yorumları şöyle:

AS: GÖSTERİŞ YAPMADAN DÜNYA KUPASI'NA

"Türkiye ile berabere kalmak canımızı acıttı, ancak son aylarda yapılan iyi işi, 2026 Dünya Kupası'nda her şeyin iddialısı haline gelen La Roja'nın (İspanya Milli Takımı) yeteneklerini sergileyişini azaltmıyor."

EL MUNDO: İSPANYA, TÜRKİYE İLE ABSÜRT BİR ÇATIŞMADAN KIL PAYI KURTULDU

"İspanya, Dünya Kupası'na Türkiye beraberliğiyle katılarak, İtalya'nın tarihin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu (31 maç) yakaladı. Yıldız oyuncularından yoksun olmasına rağmen Türkiye, kısa bir süreliğine öne geçti."

ABC FUTBOL: SOĞUK BİR GECEDE DÜNYA KUPASI'NA

"İspanya, Sevilla'da kazanabilecekken Türkiye ile berabere kalarak en kötü maçında gruptan çıkmayı garantiledi. Sevilla'da soğuk bir gecede, gerçek bir atmosferden ve rekabetten yoksun bir ortamda İspanya, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Takımın bu aşamadaki en kötü maçı, zorlayan Türkiye ile berabere kalmasıyla sonuçlandı."

A Milli Futbol Takımı'nın gol sevinci

LA VOZ DE GALICIA: YENİ BİR REKOR

"İspanya, Dünya Kupası'ndaki yerini hiçbir sorunla karşılaşmadan ve yeni bir rekorla garantiledi. Türkiye ile berabere kalarak yükümlülüklerini yerine getiren İspanya, gelecek yaz Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da küresel taht iddiasını güçlendiren neredeyse kusursuz bir grup aşaması geçirdi. Ayrıca, Roberto Mancini'nin İtalya'sının 2018 ve 2021 yılları arasında elde ettiği 31 resmi maçlık yenilgisiz rekorunu da egale etti."

İspanya Milli Futbol Takımı

EL PAIS: İLK GOLÜ TÜRKİYE'DEN YEDİ

"İspanya, Türkiye karşısında ilk iki golünü yedi, beraberlikle Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı ve İtalya'nın 31 maçlık tarihi yenilgisizlik rekorunu egale etti. Bulgaristan ve Gürcistan'dan çok daha fazla mücadele eden, ilk maçtaki performanslarından çok daha fazlasını sergileyen bir Türkiye takımına karşı bir dizi fırsattan yararlanarak beraberliği yakaladılar."

A Milli Futbol Takımı, Mart 2026'da play-off turunda mücadele edecek

"DÜNYA KUPASI'NA REKORLA VE PARTİSİZ"

Karşılaşma öncesi 'Bu gece parti var" manşetini atan Marca gazetesi, 2-2'lik beraberliğin ardından "Dünya Kupası'na rekorla ve partisiz" başlığını attı. Gazete "Maça iyi başlayan İspanyol ekibi, daha sonra toparlanamadı, iki gol yedi ve Oyarzabal'ın golüyle beraberliği yakaladı" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN KARATAS

