Adalet Bakanlığı’nda iki üst düzey göreve yapılan yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne getirilen Abdurrahim Taş’ın kariyeri ve yeni görevinin kapsamı, kamuoyunda merak edilen konular arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan son atama kararları, Adalet Bakanlığı’nın yönetim kadrosunda önemli değişikliklerin yapıldığını ortaya koydu. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Personel Genel Müdürlüğüne yapılan yeni atamalar, bakanlık bünyesindeki görev dağılımını yeniden şekillendirdi.

ABDURRAHİM TAŞ KİMDİR?

Abdurrahim Taş, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. Kamu yönetimi ve hukuk alanlarında uzun süredir görev alan Taş, bakanlığın çeşitli birimlerinde farklı sorumluluklar üstlenmiş bir bürokrat olarak biliniyor.

ABDURRAHİM TAŞ ADALET BAKANLIĞI’NDAKİ GÖREVİ NE?

Atama kararına göre Abdurrahim Taş, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapacak. Bu görev, bakanlığın hukuk alanındaki tüm hizmetlerini planlayan, yöneten ve denetleyen kritik bir pozisyon niteliği taşıyor. Genel Müdür, bakanlık bünyesindeki hukuki süreçlerde stratejik kararların alınmasında önemli bir rol üstleniyor.

