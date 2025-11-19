Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Suriye Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz atandı. Peki, Nuh Yılmaz kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

13 yıl aradan sonra Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği görevine getirilen Nuh Yılmaz'ın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. İşte Nuh Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Nuh Yılmaz kimdir? Şam Büyükelçisi olan Nuh Yılmaz ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor

NUH YILMAZ KİMDİR?

Nuh Yılmaz, İstanbul doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Akademik kariyerine 1999 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden lisans derecesini alarak başlamış, ardından 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden yüksek lisans derecesini tamamlamıştır.

Doktora çalışmalarını ise 2013-2016 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde bitirmiştir. Ayrıca George Mason Üniversitesi'nde de Kültürel Çalışmalar alanında doktora adaylığı süreci ile Trent ve Marmara Üniversitelerinde yüksek lisans ve lisans eğitimleri de bulunmaktadır.

Nuh Yılmaz'ın yer aldığı görevler şu şekildedir;

Mayıs 2024- Bakan Yardımcısı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Ağustos 2023-Mayıs 2024 Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2023-Mayıs 2024 Bakan Başdanışmanı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Ağustos 2013-Haziran 2023 Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı Ocak 2013-Ağustos 2013 Yapımcı, Brifing Odası Programı-24TV Ocak 2012- Ağustos 2013 Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi Eylül 2012- Ağustos 2013 Dış Haberler Müdürü, Star Gazetesi Eylül 2012-Haziran 2013 Misafir Araştırmacı, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Ağustos 2011- Şubat 2012 Kalite Güvence Başkanı, Al Jazeera Türk Aralık 2008 - Temmuz 2011 Direktör, SETA Vakfı Washington D.C. Haziran 2010 - Temmuz 2011 Temsilci, ATV-Washington D.C. Eylül 2009 - Mayıs 2010 Temsilci, CNN Türk-Washington D.C. Eylül 2007 – Haziran 2008 Sözleşmeli Öğretim Görevlisi, George Mason Üniversitesi Kasım 2006 - Aralık 2008 Temsilci, STAR & 24-Washington D.C. 2003-2007 Öğretim Asistanı, George Mason Üniversitesi 2001-2003 Öğretim Asistanı, Trent Üniversitesi 1999-2001 Öğretim Asistanı, Bilkent Üniversitesi

SEVCAN GİRGİN

