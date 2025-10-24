Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik atamalar! Nuh Yılmaz Şam Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti. Buna göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi oldu. Lüksemburg Büyükelçisi olarak Faruk Kaymakcı ve Podgoritsa Büyükelçisi olarak Ayda Ünlü görevlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

İŞTE YENİ ATAMALAR

Buna göre,

  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi;
  • İkili İlişkiler (Latin Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi;
  • Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyükelçisi;
  • İkili İlişkiler Genel Müdürü (Orta ve Batı Afrika) Büyükelçi Şebnem Cenk, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi;
  • Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Podgoritsa (Karadağ) Büyükelçisi;
  • Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Elçi Bilgin Özkan, Port Moresby (Papua Yeni Gine) Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı

