Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı! Çok sayıda ölü var

Dün gece saat 01.06'da Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda Muğla'nın Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkiinde kıyıdaki kayalık bölgede bir şahsın yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) sevk edildi.

6 SAAT YÜZEREK KARAYA ULAŞTI

Yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, bulunduğu yerden kurtarıldı. Şahıs ilk ifadesinde, Bodrum ilçesinin Bitez bölgesinden 18 kişinin bulunduğu lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığını, kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını söyledi.

14 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Beyan üzerine bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha sevk edildi. Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda Çelebi Adası’na yüzerek çıkan 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 2 kişi sağ kurtarıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili ölü sayısı 14'e yükseldi.

Toplam 18 kişinin bulunduğu lastik bottaki 2 kişinin de bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAYIP 2 GÖÇMEN ARANIYOR

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: