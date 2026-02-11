Hatay’da Asi Nehri’ne düşerek kaybolan 24 yaşındaki Berkan Karakaya’nın cansız bedeni, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından nehrin denizle buluştuğu noktada bulundu.

Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat günü arıtma tesisi mevkiinde Asi Nehri'ne düşen 24 yaşındaki Berkan Karakaya akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Durum üzerine AFAD, itfaiye ve gönüllü arama ve kurtarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

9 günlük arama acı bitti: 24 yaşındaki gençten kahreden haber

9 GÜN SONRA ACI HABER…

Karakaya'nın cansız bedeni ekiplerin yoğun mesaisi sonrası 9 gün sonra Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada bulundu. Karakaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

“KIŞIN AKINTI ÇOK OLUYOR”

Ekiplerin çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Okan Eryılmaz, "Bizler yıllardır Asi Nehri'nin kıyısında oturan halklar olarak teyakkuz halindeyiz. Sürekli gelerek çalışmaları yakından görüyoruz. Yardım etmek için gidip geliyoruz. Kış aylarında Asi Nehri'nde akıntı çok oluyor. Maalesef bir gencimiz Asi Nehri'ne düşerek hayatını kaybetti. Asi Nehri'yle ilgili insanların duyarlı olması gerekiyor. 8 gün boyunca arama kurtarma ekiplerin hepsi burada çalışmalar yapıyor" dedi.

“BU AYLARDA ASİ NEHRİ'NE GİRMEK ÖLÜM DEMEKTİR”

Asi Nehri'ne kış ayında girmenin ölüm anlamına geldiğini söyleyen vatandaş Vahit Bahçeci ise, "Arkadaşları görüp sorduğumuzda bir gencimiz Antakya tarafından Asi Nehri'ne düştü. Söylenenlere göre Asi Nehri'ni geçersin geçemezsin iddiasına girmişler. Bu aylarda Asi Nehri'ne girmek ölüm demektir" ifadelerini kullandı.

