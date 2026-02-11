Dicle Elektrik'in verilerine göre Şanlıurfa'da geçen yıl tüketilen 9,85 milyar kilovatsaat elektriğin yaklaşık 5 milyar kilovatsaati kaçak kullanıldı. Kaçağın başlıca nedeni tarımsal sulama ve yasaklı ikinci ürün mısır ekimi. Bir yıldaki kaçak tüketim 13 ilin toplamına denk gelirken, kaçak elektriğin 2025'teki ekonomik karşılığının 15 milyar TL olduğu belirtildi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde elektrik dağıtımı yapan Dicle Elektrik şirketi, Şanlıurfa'daki kaçak elektrik kullanımıyla ilgili dikkat çeken veriler paylaştı.

ELEKTRİĞİN YARISI KAÇAK

Verilere göre geçen yıl şehirde toplam 9 milyar 850 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik tüketildi. Bu tüketimin yaklaşık 5 milyar kilovatsaatlik kısmı kaçak yollarla gerçekleştirildi. Böylece kentte tüketilen elektriğin yaklaşık yarısının kayıt dışı olduğu ortaya çıktı.

TARIMSAL SULAMADA KAÇAK ELEKTRİK KULLANIYORLAR

Kaçak elektrik kullanımının en önemli nedenlerinin başında tarımsal sulama geliyor. Özellikle bölgede ekilmesi yasak olan mısırın yetiştirilmesinde kullanılan suyun yer altından motopomplarla çekilmesi ve bu cihazların elektrik ihtiyacının da kaçak yollardan karşılanması ekonomik olarak da büyük zarara yol açıyor.

Bir şehir 13 ile bedel: Kentin yarısı kaçak elektrik kullanıyor!

13 İLİN TÜKETİMİNE DENK GELİYOR

Sadece bir yılda Şanlıurfa'da kullanılan kaçak elektrik, Türkiye ekonomisini milyarlarca lira kayba uğratırken, aralarında Bayburt, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Gümüşhane, Kilis, Sinop, Hakkari, Artvin, Bartın, Çankırı, Bitlis ve Muş'un bulunduğu 13 ilin toplam bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor.

KAÇAK ELEKTRİĞİN EKONOMİK KARŞILIĞI 15 MİLYAR TL'Yİ BULDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yasağa rağmen ikinci ürün olarak mısır ekiminin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ürünün yetiştirilmesi bir yandan enerji arzını tehlikeye atarken diğer yandan da yer altı sularının hızlı şekilde tükenmesine yol açıyor. Sadece 2025'te Şanlıurfa'da çoğunluğu tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriğin ekonomik karşılığı 15 milyar lirayı buldu. Bu kaynakla her yıl iki şehir hastanesi yapılabilir, yüzlerce okul inşa edilebilir ya da büyük ölçekli altyapı projeleri hayata geçirilebilirdi. Ekonomik boyutunun yanı sıra kaçak kullanım nedeniyle sistemde ani yüklenmeler yaşanıyor. Bu da arızalara, kesintilere ve sürdürülebilir enerjide aksamalara yol açıyor. Hem bölgesel hem de ulusal ölçekte ekonomik ve çevresel dengeyi korumak için mutlaka bu tablonun önüne geçilmesi gerekiyor."

Dicle Elektrik, kırsal alanlarda başlattığı yeni şebeke güçlendirme ve modernizasyon projeleriyle hem kayıtlı kullanım oranını artırmayı hem de enerji kalitesini iyileştirmeyi planlıyor.

