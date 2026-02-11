Bursa'da S.G. isimli kadın, yüzmek istediği bahanesiyle 5 yaşındaki oğlu Muhammed Baran G.'yi denize atarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından gözaltına alınan annenin ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Dün saat 16.00 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Yat Limanı mevkiinde S.G. (30) isimli kadın, 5 yaşındaki oğlu Muhammed Baran G. ile birlikte sahile geldi.

ÖNCE ÇOCUĞU, SONRA KENDİNİ ATTI

Anne S.G., elinden tuttuğu küçük çocuğunu denize attıktan sonra kendisi de suya atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan kadın, çocuğunu çıkaramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu denizden çıkarılan 5 yaşındaki Muhammed Baran G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçük çocuğun cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"YÜZMEK İSTEDİK, SONRA ÖLMEK İSTEDİK"

Gözaltına alınan anne S.G. ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dedi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan anne hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

