İstanbul Valiliği'nden Ramazan genelgesi! Işıklandırma ve süslemeler için kurallar belirlendi
İstanbul Valiliği, kurumlara Ramazan genelgesi gönderildi. Buna göre kent genelinde tarihi binalarda binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma, hilal ve yıldız temalı Ramazan ruhuna yakışacak çalışmaların yapılması istendi.
İstanbul Valiliği, Ramazan ayı boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamusal alanlarda uygulanacak ışıklandırma faaliyetlerine ilişkin bir genelge gönderdi.
- İstanbul Valiliği, Ramazan ayı ışıklandırma faaliyetleri için kamu kurumlarına genelge gönderdi.
- Genelge, Ramazan'ın manevi iklimine uygun faaliyetlerin önemini vurguluyor.
- Tarihi binalarda dokuya zarar vermeden, yeni binalarda ise Ramazan temalı ışıklandırmalar yapılacak.
- Meydanlar, ana arterler, AVM'ler, caddeler ve cami çevreleri gibi kamusal alanlar süslenecek.
- Işıklandırmalarda hilal ve yıldız temalı süslemeler ile çevre estetiği ön planda tutulacak.
İstanbul Valiliği'nden kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan ayı ışıklandırma faaliyetlerine ilişkin genelge gönderildi.
"PROGRAMLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTA"
Söz konusu genelgede, "Tüm Müslümanlar ve milletimiz için özel bir kıymeti bulunan rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının manevi iklimi, aziz milletimizin huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğine çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu manada Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilecek faaliyet ve programlar büyük önem taşımaktadır" denildi.
HİLAL VE YILDIZ TEMALI SÜSLEMELER KULLANILACAK
Genelgede, "Ramazan boyunca il genelinde tarihi binalarda binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık bulundurulması, yeni binalar ile diğer elverişli yapılarda Ramazan temalı süslemelerle ışıklandırma yapılması; meydanlar, ana arterler, alışveriş merkezleri (AVM), cadde ve sokaklar, köprü, kule gibi sembol yapılar ile kamuya açık alanlarda, camiler ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun şekilde çevre estetiği gözetilerek hilal, yıldız temalı süslemelerle ışıklandırma çalışmalarının yapılması" istendi.