Tunus açıklarında göçmen botu faciası! En az 40 kişi hayatını kaybetti

Tunus’un Mahdia kenti açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Tunus’un orta kesimindeki Mahdia kenti açıklarında yaklaşık 70 göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

30 KİŞİ KURTARILDI

BBC’nin haberine göre, göçmenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden geldiği ve yaklaşık 30 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Tunuslu yetkililer, kazanın nedeni ve detaylarına yönelik inceleme başlattı. 

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2023 yılında 210 binden fazla kişi Orta Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalıştı. Bunlardan yaklaşık 60 bini yakalanarak geri gönderildi, 2 bine yakını ise denizde hayatını kaybetti.

Geçen şubat ayında da Sfax kenti açıklarında Sudanlı göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, benzer bir trajedi yaşanmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

