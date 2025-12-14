İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü kaldırımda bekleyenlerin üstüne uçtu
Tekirdağ'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, savrulan motosiklet sürücüsü kaldırımda bekleyen yayanın üzerine düştü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden N.C.G.'nin (22) kullandığı motosiklet ile Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokak'tan Yunus Emre 5. Sokak yönüne geçiş yapan M.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Adana'da kaza! Araba kamyona çarptı, ölü ve yaralılar var
YAYALARIN ÜZERİNE FIRLADI
Kaza sonrası motosikletten fırlayan sürücü genç kadın, kaldırımda bekleyen yayanın üzerine düştü. Araç da savrularak telefon direğine çarptı.
DURUMU AĞIR
Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü N.C.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR