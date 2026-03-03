Uzmanlar, savaş haberlerinin yalnızca çatışma bölgelerindekileri değil, izleyenleri de psikolojik olarak etkileyebildiğini belirtiyor. Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, korku ve kaygıyla baş etmek için sergilenen kaçınma davranışlarının kısa vadede koruyucu olsa da uzun vadede travmalarla yüzleşmeyi geciktirebileceğini vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Savaş haberlerinin gündemde olduğu son dönemde bazı kişilerin kaçınma davranışı sergileyebildiğini belirten uzmanlar, savaş gibi travmatik olayların yalnızca yaşayanları değil, izleyenleri de etkileyebildiğini söylüyor.

Bazı kişiler bazen bilinçli bazen bilinçsiz olarak korku, stres ve kaygıdan korunmak için kaçınma davranışları sergilediğini aktaran Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Bu davranışlar, kişinin duygusal dengeyi koruma ve stresle başa çıkma çabalarının bir yansımasıdır. Ancak bu tür kaçınma davranışları uzun vadede kişinin kendi travmalarıyla yüzleşme sürecini geciktirebilir” dedi.

Özellikle olayların görsel ve sesli medya aracılığıyla sunulduğu durumlarda, korkuların daha belirgin hâle gelebildiğine dikkati çeken Beyaz, ruh sağlığı için dengeyi bulmanın, hem gerektiğinde uzaklaşmayı hem de bilinçli olarak bilgi edinmeyi kapsadığını vurguladı.

