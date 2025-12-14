İhlas Haber Ajansı
Adana'da kaza! Araba kamyona çarptı, ölü ve yaralılar var
Adana’da kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 29 yaşındaki Emin Momyak hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Mithat Özsan Bulvarı'nda A.U. idaresindeki 31 AYS 976 plakalı kamyon ile A.C.K'nin kullandığı 80 AGK 573 plakalı otomobil çarpıştı.
KAZA YÜZÜNDEN YOLDA DURAN KAMYONA ÇARPTI
Bu sırada Emin Momyak (29) idaresindeki 34 EM 7241 plakalı otomobil, kaza nedeniyle yolda duran kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Momyak'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri aynı otomobilde yaralanan 2 kişiyi hastaneye sevk etti.
