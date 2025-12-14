Adana’da kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 29 yaşındaki Emin Momyak hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Mithat Özsan Bulvarı'nda A.U. idaresindeki 31 AYS 976 plakalı kamyon ile A.C.K'nin kullandığı 80 AGK 573 plakalı otomobil çarpıştı.

Adana'da kaza! Araba kamyona çarptı, ölü ve yaralılar var

KAZA YÜZÜNDEN YOLDA DURAN KAMYONA ÇARPTI

Bu sırada Emin Momyak (29) idaresindeki 34 EM 7241 plakalı otomobil, kaza nedeniyle yolda duran kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da kaza! Araba kamyona çarptı, ölü ve yaralılar var

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARİ Virajı alamadı direğe çarpıp takla attı! Feci kaza kamerada

Momyak'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri aynı otomobilde yaralanan 2 kişiyi hastaneye sevk etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası