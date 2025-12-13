Günlük hayatta sıradan kabul edilen pek çok davranış, bazı ülkelerde yasalarla sınırlandırılıyor ya da tamamen yasaklanıyor. Kültürel tercihler, toplumsal düzen ve güvenlik anlayışıyla şekillenen bu kurallar, zaman zaman şaşkınlık uyandırıyor. İşte dünyanın farklı noktalarından sıra dışı yasaklar.

BEBEK YÜRÜTEÇLERİ BAZI ÜLKELERDE TAMAMEN YASAK Her yıl binlerce çocuğun yaralanmasına yol açan bebek yürüteçleri, Kanada’da 2004’ten bu yana yasaklı ürünler arasında yer alıyor. Satışı, ithalatı ve reklamı yasak olan ürünler için yüksek para cezaları uygulanıyor. ABD’de ise çocuk sağlığı kuruluşları benzer bir yasa çağrısını sürdürüyor.

KETÇAP OKUL KANTİNLERİNDE SINIRLI Fransa’da devlet okullarında ketçap serbest değil. Yalnızca patates kızartmasıyla ve haftada bir gün servis edilebiliyor. Aynı kural mayonez ve diğer soslar için de geçerli.

SEVGİLİLER GÜNÜ BAZI ÜLKELERDE YASAKLI Pakistan, Sevgililer Günü’nü dini gerekçelerle yasakladı. Endonezya, Malezya ve Suudi Arabistan’da da benzer kısıtlamalar ve yerel yasaklar uygulanıyor.

JAPONYA’DA BEL ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ KURALI Japonya’da 40-74 yaş arasındaki çalışanların bel çevresi ölçülebiliyor. "Metabo Yasası" kapsamında sınırların aşılması durumunda bireylere hayat tarzı programları uygulanıyor, şirketlere yaptırım geliyor.

İRAN’DA BAZI SAÇ MODELLERİ YASAK İran’da Batı etkisi taşıdığı gerekçesiyle mullet, at kuyruğu ve aşırı jöle kullanımı yasaklar arasında. Kurala uymayanlara zorla saç kesme dahil yaptırımlar uygulanabiliyor.

SİNGAPUR’DA SAKIZ KRİZİ Singapur’da sakız çiğnemek 1992’den bu yana yasak. Toplu taşımada sabotaj ve çevre kirliliği gerekçesiyle getirilen yasa hâlâ yürürlükte. Para cezası ve hapis riski bulunuyor.

ROMA’DA YUVARLAK AKVARYUM YASAK İtalya’nın Roma kentinde balıkların yuvarlak fanuslarda tutulması yasak. Hayvan refahına aykırı sayılan bu uygulama cezaya tabi.

KÖPEĞİNİ GEZDİRMEYEN CEZA YİYOR Roma ve Torino’da köpek gezdirmek zorunlu. Hayvanların terk edilmesi ise ülke genelinde hapis cezasına kadar uzanan yaptırımlara sahip.

ALMANYA’DA BENZİNSİZ YOLDA KALMAK SUÇ Autobahn’da benzin bitmesi önlenebilir bir ihlal sayılıyor. Bu nedenle aracın yolda kalması doğrudan ceza sebebi.

ABD’DE KİNDER SÜRPRİZ YUMURTA YASAĞI İçinde oyuncak bulunan Kinder Surprise, “yenilebilir olmayan nesne” gerekçesiyle ABD’de yasak. Ürünü ülkeye sokmaya çalışanlara sınırda işlem yapılıyor.

ANTİK YUNAN’DA TOPUKLU AYAKKABI YASAK Yunanistan’da tarihi alanlarda topuklu ayakkabı, sakız ve yiyecek yasak. Amaç antik kalıntıların zarar görmesini önlemek.

KANADA’DA BOZUK PARAYLA ÖDEME SINIRI Bir işlemde 25 sentten fazla bozuk para kullanmak yasak. Ayrıca Kanada’da peni artık üretilmiyor.

TÜRKMENİSTAN’DA DÜĞÜNLERDE YABANCI MÜZİK YOK Türkmenistan’da düğünlerde yabancı müzik yasak. Çiftlerin, eski Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov’un şarkılarını çalması zorunlu tutuluyor.

KUZEY KORE’DE MAVİ KOT PANTOLON YASAK Batı sembolü olarak görülen mavi kot pantolon Kuzey Kore’de yasak. Televizyon yayınlarında kot pantolonlar sansürleniyor.

İNTERNET GÖRSELLERİ VE ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR Esprili görseller hazırlamak ve paylaşmak zararsız bir eğlence gibi görülse de Avustralya’da telif hakkı ihlali nedeniyle sorun oluşturabiliyor. Ülkede bu alandaki yasal düzenlemeler oldukça katı. Sydney’deki New South Wales Üniversitesi’nden Profesör Alexandra George, Avustralya’da bir görselin uyarlanması durumunda, esprili paylaşımlar dahil olmak üzere, çoğu zaman telif hakkı sahibinden izin alınması gerektiğini aktarıyor. Profesör, Avustralya’daki uygulamaları ABD’deki adil kullanım kurallarıyla karşılaştırırken, dava açılmasa bile hukuki riskin devam ettiğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası