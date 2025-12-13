Elazığ merkezli 4 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyonlar kapsamında 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Aralık’ta yasa dışı bahis oynattığı ve suç gelirlerini akladığı belirlenen bir gruba yönelik Elazığ, İstanbul, Kocaeli ve Sivas’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, 13 şüpheli yakalandı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu. Şebekenin, yasadışı bahiste kullanılmak üzere "set" olarak tabir edilen 3. kişilere ait kimlik bilgilerini topladıkları ve bunlara banka hesapları açıp, adlarına GSM hattı çıkardıkları, çıkarılan banka kartlarını ve GSM hatlarını şifreleri ile birlikte yasa dışı bahis sitesi sahiplerine göndererek her hesap için maddi menfaat elde ettikleri, ayrıca banka hesaplarına bloke konulanlardan tehdit ve şantaj yoluyla tahsis ettirdikleri kazançları, yasa dışı bahis sitesi sahiplerine ilettikleri veya zimmetlerine geçirdikleri belirlendi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Banka hesap hareketleri incelendiğinde 45 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanarak diğerleri serbest bırakıldı.

