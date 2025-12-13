Evcil hayvan sahipleri için çip taktırma zorunluluğunda son tarih uzatılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğine göre, tüm evcil hayvan sahipleri hayvanlarını kayıt altına almak zorunda. Kayıt işlemlerini yaptırmayan vatandaşlara para cezası uygulanacak. Peki, evcil hayvanlara çip taktırmak için son gün ne zaman?

Türkiye’de sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) dahil edilmesine yönelik zorunlu uygulamaya başvuru için son tarih yaklaşıyor.Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpek sahipleri, yetkili kurum ve kuruluşlara başvurarak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025’e kadar çiplendirerek kayıt altına aldırmak zorunda. Mikroçip uygulaması, kürek kemikleri arasına veya boyun bölgesine yapılacak.

Yaptırmayanlara para cezası: Evcil hayvanlara çip taktırma süresi doluyor

PARA CEZASI UYGULANACAK

Yasal sürenin geçirilmesi halinde, hayvan sahiplerine idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Düzenleme ile kaybolma ve terk edilme vakalarının takibi, sahip sorumluluğunun artırılması ve hayvanların sağlık kayıtlarının düzenli şekilde izlenmesi amaçlanıyor.





Yaptırmayanlara para cezası: Evcil hayvanlara çip taktırma süresi doluyor

ÖLMESİ VE KAYBOLMASI HALİNDE

Evcil hayvanın ölümü 30 gün, kaybolması ise 7 gün içinde yetkililere bildirilecek. Sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.

MİKROÇİP NASIL UYGULANIR?

Kedi, köpek ve gelinciklere içinde 15 karakterli kod numarası bulunan mikroçip, hayvanın iki kürek kemiği arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanmaktadır.

Haberle İlgili Daha Fazlası