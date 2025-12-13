Barcelona 13 Aralık Cumartesi akşamı taraftarı önünde CA Osasuna’yı ağırlayacak. La Liga'nın dev karşılaşması için saatler kaldı. Futbolseverlerin gündeminde ise ''Barcelona - Osasuna maçı hangi kanalda, ne zaman?'' soruları yerini almış durumda.

Ligde geride kalan haftalarda ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Barcelona, oynadığı 16 maçta 13 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Osasuna ise sezonun zorlu takviminde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor. 15 puanla 15. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar puan kazanmak için sahada olacak. Peki, Barcelona - Osasuna maçı hangi kanalda, ne zaman?

Barcelona - Osasuna maçı hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel ilk 11 netleşti!

BARCELONA-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona-Osasuna maçı bu akşam S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifreli şekilde ekrana gelecek.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Osasuna arasındaki La Liga mücadelesi 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Camp Nou’da oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

BARCELONA-OSASUNA MUHTEMEL 11

Barcelona: J. García, J. Koundé, P. Cubarsí, E. García, A. Balde, F. de Jong, Pedri, L. Yamal, Raphinha, M. Rashford, F. Torres



Osasuna: S. Herrera, I. Arguibide, F. Boyomo, A. Catena, A. Bretones, J. Moncayola, L. Torró, V. Muñoz, A. Oroz, R. García, A. Budimir

